Deel dit artikel:











Honden genieten van all-in verblijf in Ambachts dierenpension Blije honden in Hendrik-Ido-Ambacht Hondenpension Hendrik-Ido-Ambacht

Het is meivakantie en daardoor is het een drukte van jewelste bij dierenpensions in de regio. Zo ook bij Dierenpension Hendrik-Ido-Ambacht, waar honden kunnen genieten van een waar all-in vijfsterrenverblijf.

"Alle honden zijn hier welkom, als ze maar sociaal zijn!", vertelt Bas Horsten enthousiast. Zijn dierenpension is deze meivakantie volgeboekt. De honden zitten er niet opgesloten, maar kunnen vrij rondlopen. "Ik neem een hond liever niet aan dan dat ik hem op moet sluiten. We sluiten ze alleen op met voeren, want anders eet de dominante hond alles op", legt Bas uit. "Ik zit hier nu bijna tien jaar. Mensen die hun hond brengen, weten dat hij zijn vrijheid heeft." En vrijheid hebben ze zeker: de honden zijn elf uur per dag buiten. "Jij gaat niet elf uur lang met je hond buiten lopen, maar hier kunnen ze dat wel." All-inclusive

Baasjes zijn razendenthousiast over het Ambachtse verblijf. "Wij gaan op vakantie, maar de hond ook", vertelt een hondeneigenaar. "De hond is helemaal blij als hij hier naartoe gaat." Baasjes zijn razendenthousiast over het Ambachtse verblijf. "Wij gaan op vakantie, maar de hond ook", vertelt een hondeneigenaar. "De hond is helemaal blij als hij hier naartoe gaat." Terwijl dit baasje gaat genieten in een all-inclusive resort in Turkije, kan ook de hond rekenen op een all-in verblijf. Een overnachting in Dierenpension Hendrik-Ido-Ambacht is inclusief volpension, snacks, animatie, hondenspa en constante beveiliging.