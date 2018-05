Deel dit artikel:











'Verduisterduif' bijgezet in Natuurhistorisch Museum De 'verduisterduif' in het Natuurhistorisch Museum

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is een bijzonder dier rijker. De collectie is dinsdag uitgebreid met de 'Verduisterduif', de vogel die in februari alle straatverlichting in Friesland uitschakelde.

Het dier vloog op 28 februari tegen een schakelstation, waarna de straten in Friesland urenlang waren verduisterd. Ook op Ameland en Terschelling deed de verlichting het niet meer. De duif overleed ter plekke door de schok van 110.000 volt. De Verduisterduif krijgt een plek tussen de McFlurry-egel, Dominomus en Tweede Kamermuis in de speciale collectie 'dode dieren met een verhaal'. Conservator Bram Langeveld is blij met de aanwinst: "Deze duif vertelt een mooi verhaal. Het dier herinnert ons eraan dat ondanks dat we in het dagelijks leven ver van de natuur staan, we op bepaalde momenten toch dicht bij de natuur zijn."