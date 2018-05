Deel dit artikel:











Heb jij ooit te maken gehad met discriminatie? Vertel het in Rijnmond Nu Radar

Afgelopen donderdag verscheen het rapport 'Discriminatiecijfers 2017' van het kenniscentrum discriminatie Nederland, Artikel 1. Het kenniscentrum doet dat nu voor de tweede keer, in opdracht van politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoe is het gesteld met gelijke rechten en gelijke bejegening in Nederland?

Geschreven door Ruud de Boer

In het laatste uur van Rijnmond Nu (18.00-19.00 uur) praat Ruud de Boer met Rob Witte, teamleider van het onderzoeksteam van RADAR. Dat is een organisatie die klachten over discrimatie monitort, advies geeft en gelijke behandeling wil bevoorderen. Heb jij weleens discriminatie aan den lijve ondervonden? Door je handicap? Door je geloof? Door je huidskleur, achtergrond of geaardheid? Bel met de studio: 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl. Anoniem je verhaal doen mag ook. Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Luister de uitzending terug! Klik op de 'speaker(s)'.