Levensgrote en bewegende dino's in Beatrixpark Schiedam

Het Beatrixpark in Schiedam wordt komende zomer omgebouwd tot een dinosauruspark. Er komen dertig bewegende dinosaurusbeelden in de buitenlucht te staan.

De levensgrote dino's, zoals de Tyrannosaurus Rex en de Triceratops staan langs paden en tussen de bomen van het Beatrixpark. Ook zullen er vliegende reptielen zoals de Pterosaurus te zien zijn.

Daarnaast komt er een educatief centrum met informatie over de dino's en hun leven. De reizende tentoonstelling Jurassic Kingdom is nu te zien in het Engelse Sheffield en vanaf 7 tot en met 29 juli in Schiedam.

Vier jaar geleden was er ook een dinosaurus-tentoonstelling met bewegende beelden in het oude postkantoorgebouw aan de Coolsingel in Rotterdam. De geplande tentoonstelling in Schiedam is groter en bestaat uit drie keer zoveel modellen die allemaal buiten staan.