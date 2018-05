Honderden gesneuvelde mariniers in database

Namen, foto's en verhalen van meer dan zeshonderd gesneuvelde Nederlandse mariniers. Dat is het idee achter de digitale erelijst, die vanaf woensdag te zien is in het Mariniersmuseum in Rotterdam.

De lijst is te vergelijken met een database en is te zien op een scherm in het museum. In de lijst staan op dit moment namen, foto’s, korte verhalen en soms zelfs rouwadvertenties van in totaal 604 gesneuvelde mariniers.

Bezoekers kunnen door de lange namenlijst heen scrollen en kunnen zoeken op naam, geboortedatum of andere bijzonderheden.

Een naam geven

Het Mariniersmuseum wil met de digitale erelijst een naam geven aan de mariniers die vanaf 1940 omkwamen in Nederlandse dienst. ''De mannen van de erelijst hebben een hoog offer gebracht voor onze vrede en veiligheid,'' vertelt Christina Qualm van het museum. ''Wij vinden dat we dat in ere moeten houden.''

Zo bevat de lijst bijvoorbeeld de namen van Jeroen Houweling en Marc Harders, die in 2010 omkwamen bij een missie in Afghanistan. Ook staan er in de database veel mariniers die tijdens de Tweede Wereldoorlog op jonge leeftijd sneuvelden.

“Dit zijn jongens, gemiddeld genomen tussen de 20 en 30 jaar oud,'' vertelt Qualm, terwijl ze één van de zwart-wit foto's aanklikt. ''En dit zijn hun laatste foto's. Heel bijzonder.''

De erelijst, die ook online te vinden is, is vanaf 3 mei te zien in het museum in het centrum van Rotterdam. Op 4 mei licht het Mariniersmuseum gedurende de dag 24 willekeurige mariniers uit op sociale media.