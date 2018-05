Havenga met waterpolosters naar Super Final in World League

Bondscoach Arno Havenga heeft zich met de Oranje waterpolosters geplaatst voor de Super Final van de World League. De Rotterdammer leidde zijn team naar een 11-10 zege op Spanje en is daardoor zeker van een ticket.

De Nederlandse waterpolosters hadden in Madrid een zege op groepswinnaar Spanje nodig om niet afhankelijk te zijn van Hongarije en Rusland, die later strijden voor het derde ticket. Uit deze poule van vier plaatsen de beste nummers drie zich voor het finaletoernooi in China, waar ook de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan en gastland China eind mei aan deelnemen.

Voor Oranje scoorde Sabrina van der Sloot vier keer, Brigitte Sleeking en Iris Wolves waren tweemaal trefzeker en Amarens Genee, Isabella van Toorn en Vivian Sevenich wisten één keer het net te vinden.