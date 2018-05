Deel dit artikel:











Dirk de Derdedoeboek ten doop in Vlaardings Museum

Dirk de Derde's Broekpolderslag 1000 jaar gelee, waarbij ie de leenheren van de Duitse keizer en de rooms-katholieke Bisschop in 1018 versloeg, wordt dit jaar medio juni in Vlaardingen omstandig gevierd, maar nu al is er voor de jeugd een doeboekje om in de sfeer te komen.

Othilde van Saksen en Dirk's bodyguardridder Rigardus-figuranten namen samen met scheidend wethouder Hans Versluijs de lanceringshonneurs van het vakantieboek dat boordevol puzzels, knutselopdrachten, kleurplaten en spelletjes staat, maar waarin ook kartonnen patronen van prinssehoeden- plus helmpatronen te vinden zijn. Het 49 pagina's tellende boekwerkje laat de kinderen in ieder geval op speelse wijze kennis maken met de voor de latere stichting van de Hollanden plus zeven prvovinciën in die moerassige Masselandse middeleeuwen. Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni aanstaande grijpt dan de slagherdenking in het meeslepende stadsspektakel bij de Broekpolderse nederzetting plaats. In het Vlaardings Museum woonde uwer Flardinghavloggert Jack F Kerklaan de doop bij van dit illusterrijke doeboekje, dat overigens voor de liefhebber nagenoeg overal in Vlaardingen voor slechts € 2,95 te verkrijgen is........