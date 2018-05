1-mei betoging van start in Rotterdam

In het Rotterdamse centrum is de jaarlijkse 1-mei betoging van start gegaan. Op het Stadhuisplein verzamelden zich rond 19:00 uur zo'n honderd mensen.

De groep loopt naar het Schouwburgplein. Daar volgen later op de avond toespraken en optredens. Enkele tientallen politiemensen en ME'ers zijn aanwezig om de stoet te begeleiden.

"In verband met het nieuws dat ook andere partijen naar de demonstratie komen en wat er in het verleden is gebeurd, zijn we met de ME ter plaatse", aldus een woordvoerder van de politie.

Turkse inval

Koerden hebben vaker meegedaan aan de 1-mei protestmars om aandacht te vragen voor het lot van Koerden in Turkije. Op dinsdag doen ze naar verluidt mee wegens de aanvallen van het Turkse leger op de regio Afrin in Noord-Syrië waar veel Koerden wonen.