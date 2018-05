1-meibetoging Rotterdam rustig verlopen

Ongeveer honderd mensen hebben dinsdagavond in Rotterdam meegedaan aan de jaarlijkse 1-meibetoging. De deelnemers verzamelden zich rond 19:00 uur op het Stadhuisplein. Onder de demonstranten was ook een groepje Koerden.

Twee voorbijrijdende automobilisten werden tijdens de mars aan de kant gezet door de politie, omdat zij het teken van de grijze wolven lieten zien. Hethandgebaar met pink en wijsvinger verwijst naar een extreemrechtse Turkse beweging.

De groep liep naar het Schouwburgplein. Daar volgden toespraken en optredens. Enkele tientallen politiemensen en ME'ers waren aanwezig om de stoet te begeleiden. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.

Turkse inval

Koerden hebben vaker meegedaan aan de 1-mei protestmars om aandacht te vragen voor het lot van Koerden in Turkije. Dit keer deden ze mee wegens de aanvallen van het Turkse leger op de overwegend Koerdische regio Afrin in Noord-Syrië.