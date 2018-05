Man opgepakt voor mishandeling met vuurwapen

Een arrestatieteam is dinsdagavond in Rotterdam-Overschie een woning binnengevallen na een vuurwapenmelding. Het team heeft een man opgepakt voor mishandeling en wapenbezit.

De man zou iemand met een vuurwapen hebben geslagen. Het slachtoffer raakte daarbij lichtgewond.

Volgens een politiewoordvoerder hadden de dader en het slachtoffer ruzie in Oost-Sidelinge waarna de klap met het vuurwapen werd uitgedeeld. Nadat de dader de persoon had geslagen, vluchtte hij een woning in.

Het is niet bekend wat de relatie tussen dader en slachtoffer is.