VIDEO: Sliedrechtse vriendenclub overdonderd door succes Hyven.nl

Hyves was al snel trending topic op Twitter

De initiatiefnemers van Hyven.nl in de Sliedrechtse flat

Het begon een tijdje terug met een paar krabbels op een bierviltje van een groepje vrienden in Sliedrecht: zou het niet leuk zijn om Hyves weer nieuw leven in te blazen? Inmiddels is dat behoorlijk uit de hand gelopen.

"We zijn gewoon wat vrienden die elkaar wat dansende bananen wilden sturen. En in één keer is dit onwijs groot geworden", lacht initiatiefnemer Joost van den IJssel.

Omdat de domeinnaam Hyves eigendom van uitgeverij TMG is, kozen de vrienden voor de naam Hyven.nl. Verschillende media gingen dinsdag met het nieuws van de 'wederopstanding van Hyves' aan de haal, waardoor de site een stormloop aan bezoekers te verduren kreeg.

"Dit hadden we echt niet verwacht, er zijn zo'n zeshonderd aanmeldingen per uur!", zegt Van den IJssel vanuit het Hyven-hoofdkwartier, een kamertje in een Sliedrechtse flat.

Veiligheid

Veiligheidsexperts wezen de initiatiefnemers direct op problemen met de programmeercode. Hackers zouden gemakkelijk misbruik kunnen maken van de gegevens. Daarop haalden de Sliedrechters Hyven.nl gelijk uit de lucht om verbeteringen aan te brengen.

"We zijn nu druk bezig om de code van de site te herschrijven, zodat alles veiliger wordt voor de bezoekers van Hyven.nl. Ook stappen we over naar een ander bedrijf met een grotere server, die meer bezoekers kan verwerken."

De Sliedrechters hopen dat Hyven.nl binnen een paar uur weer online is.

#deletefacebook



Het idee van de vrienden heeft overigens niets te maken met de recente commotie rondom het privacybeleid van Facebook.

Oprichter Mark Zuckerberg werd twee weken geleden door het Amerikaanse Congres verhoord waarna mensen op social media opriepen tot de terugkeer van Hyves.