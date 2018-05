Rotterdam Basketbal in play-offs onderuit tegen Den Bosch

Rotterdam Basketbal heeft dinsdag de eerste play-off van Den Bosch verloren. In sporthal de Maaspoort werd het 99-64 voor de Bosschenaren.

Rotterdam kwam in de wedstrijd snel op een 0-2 voorsprong, maar Den Bosch denderde vervolgens over de ploeg van trainer Armand Salomon heen. Na twee kwarten stond er dan ook een ruime achterstand op het bord voor de Rotterdamse basketballers (49-29).

In het resterende deel van de wedstrijd werd dat verschil niet meer goed gemaakt en bleef het wedstrijdbeeld hetzelfde. Den Bosch was zuiverder en Rotterdam moest constant in de achtervolging. Het resulteerde zoals gezegd in een 99-64 overwinning voor de Brabanders.

Vorig jaar nam Rotterdam het in de eerste ronde van de play-offs ook al op tegen Den Bosch, toen werden beide wedstrijden verloren.

Rotterdam mag donderdag op herhaling. Als de basketballers in het Topsportcentrum dan weten te winnen, vindt de derde en beslissende wedstrijd plaats in Den Bosch.