Restauratie Maastunnel op stoom

De restauratie van de Maastunnel vordert gestaag. De nieuwe tegeltjes zitten in de tunnelbuis richting Rotterdam-Zuid al aan de wand. Er wordt nu gewerkt aan de leuningen, geluidssystemen en tunnelingang.

"De leuning verwijst naar de oude leuning van toen", zegt aannemer Jörgen Wijnen. "Het is niet meer precies dezelfde, want het moet voldoen aan de huidige eisen van veiligheid. Als er een ongeluk is in de andere tunnel, moesten ze naar deze tunnel kunnen vluchtten en via de trapjes naar beneden gaan. Daar voldoen deze leuningen nu aan."

Ook de architect is tevreden met de voortgang van het project. "De ornamenten in de tunnel waren aan het beeld onttrokken door het plaatsen van palen en verkeersborden en ze waren heel erg vervuild door het verkeer. Dus die hebben we schoongemaakt", aldus architect Jurjen van Beek.

Ook de zijkanten van de tunnelingang worden aangepakt. "Het golfjespatroon wordt netjes teruggebracht en krijgt een beschermende coatinglaag in de kleur van het oorspronkelijke beton."

De Maastunnel kenmerkt zich ook door de gelige verlichting. Die komt terug met speciale led-lampen: "Met de nieuwe led-verlichting kunnen we bij een ongeluk gelijk naar wit switchen, zodat het een stuk veiliger is om de tunnel te verlaten", besluit Van Beek.

De restauratiewerkzaamheden duren nog tot en met volgend jaar zomer. Tot die tijd is er geen verkeer mogelijk richting Rotterdam-Zuid.