Pedicures zijn doorgaans cosmetische behandelingen die vrouwen ondergaan. Maar volgens Shirley Otte is het nu ook tijd voor de man om met verzorgde voetjes rond te lopen. Onlangs opende zij Bottles & Feet. Naar eigen zeggen de eerste pedicuresalon in Nederland gericht op mannen.

De salon aan de Zaagmolenstraat in Rotterdam is krap twee weken open. Voor Otte is het haar missie om de voeten van de man weer toonbaar te maken. “Ik strijd voor mooie voeten bij mannen”, aldus Otte. Ze vindt dat mannen hun voeten beter moeten verzorgen en ziet als grootste problemen de kalknagel en eeltpitten.

Het interieur is ook op mannen afgestemd. Veel donkere kleuren en ze schenkt naast koffie ook bier en whisky. “Reguliere pedicures zijn toch meer op vrouwen gericht en veel mannen voelen zich niet op hun gemak bij die salons.”

Carrièreswitch

Voordat Otte de wereld van de teennagelbehandeling ontdekte, werkte ze in een familiebedrijf dat CV-ketels verkocht. Het pand op de Zaagmolenkade is ook van haar vader en is dit jaar getransformeerd van CV-ketelbedrijf naar salon.

“Het is een hele carrièreswitch maar ik heb wel hart voor de zaak, daarom zit ik hier nog. Ik liep hier als klein meisje al rond.” Otte heeft haar roeping gevonden. “Ik vind dit zo ontzettend leuk om te doen!”