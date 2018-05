De Nooijer na FC Dordrecht-Cambuur: 'Er kunnen nog rare dingen gebeuren'

FC Dordrecht lijkt uitgeschakeld in de strijd om promotie. Aan de Krommedijk werd dinsdagavond met 4-1 verloren van SC Cambuur. De Dordtenaren kregen veel kansen, maar konden daar slechts één van benutten, terwijl Cambuur uiterst effectief was. Trainer Gèrard de Nooijer baalt na afloop van het resultaat. "Dit is een deceptie. Zeker gezien het spelbeeld."

"We hebben de kansen wel gehad", zegt De Nooijer tegenover RTV Rijnmond. "Denis Mahmudov had nog een stiftballetje en we hadden heel veel onderscheppingen waarbij we snel omschakelen. Het is zonde dat je dat niet afmaakt.

In de tweede helft komen we heel snel achter. Daarna scoort Julius Bliek en krijgt Mahmudov weer een kans en nog een kopbal. Maar dat is ook voetbal. We worden afgeschraft op persoonlijke fouten en effectiviteit en dat heeft Cambuur goed gedaan."

De Nooijer neemt niemand wat kwalijk. "Ik vind dat we alles hebben gegeven tot het einde toe. Je zag een Dordrecht dat alles wilde geven, alleen het zat even niet mee."

De Nooijer houdt ondanks het resultaat nog hoop. "Je weet nooit wat er gebeurt. Voor hetzelfde geld kom je gelijk voor of krijg je een penalty. Daar moet je gewoon vanuit gaan en dan kunnen er nog rare dingen gebeuren."

