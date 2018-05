Wijksurveillance moet drugsoverlast terugdringen in Rotterdam

Inwoners van het centrum van Rotterdam zijn gestart met een wijksurveillance. Volgens de groep van vijftien vrijwilligers is vooral de drugsoverlast de afgelopen jaren flink gestegen.

"Ik maak me zorgen om mijn kinderen", vertelt een vrijwilliger. "Regelmatig zie ik vanuit mijn woonkamer dat er voor de deur wordt gedeald. De drugs worden zelfs in mijn voortuin verstopt. Dan is het geen fijn idee dat ook mijn kinderen daar op hetzelfde moment rondlopen."

De vrijwilligers gaan elke week op pad. Ze surveilleren vooral in de omgeving van de Nieuwe Binnenweg. Naast drugsoverlast ervaren de vrijwilligers hinder van wildplassers, bedelaars en vandalen.

Hennie van Schaik van de gebiedscommissie Rotterdam-Centrum is mede-initiatiefnemer van de groep. "De inwoners lopen door de wijk en maken notities", vertelt van Schaik. "Denk bijvoorbeeld aan verdachte kentekens van drugskouriers. Die notities spelen we door aan de wijkagent."

Duidelijker beeld

De wijkagent van het gebied is erg positief over het initiatief. "Ik zal me 's avonds ook elke week melden", vertelt hij tijdens de eerste ronde. "Ik vind het echt bijzonder dat zoveel mensen vrijwillig willen meewerken aan het veiliger maken van de buurt."

"Doordat we nu wekelijks de overlast gaan monitoren krijgen we een duidelijker beeld van de problemen", vervolgt de wijkagent. "Ik kan dan op basis van de notities makkelijker een aanvraag doen voor bijvoorbeeld cameratoezicht in een straat met veel overlast."