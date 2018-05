25 jaar later: Bommelding aan de Krommedijk

Wat een simpele zondag had moeten worden in de Eredivisie, werd een bizarre middag. Op 2 mei 1993 werd aan de Krommedijk in Dordrecht de wedstrijd tussen Dordrecht’90 en PSV gestaakt na een bommelding. "Naderhand hebben we altijd gezegd dat PSV die wedstrijd het kampioenschap verspeelde", zegt toenamalig Dordrecht'90-speler Ries Fok.

Fok is een jonge middenvelder van 23 jaar oud die deze zondagmiddag bij de hekkesluiter een basisplaats heeft tegen PSV. "We hadden één doelstelling", legt hij uit. "Met opgeheven hoofd het veld kunnen verlaten. Maar dat dit allemaal zou gebeuren had ik me ook niet kunnen voorstellen."

De eerste helft verloopt als een hele normale zondagmiddag. PSV, dat met Feyenoord in strijd is om de landstitel, staat met 1-0 voor tegen de hekkesluiter, omdat een afstandschot van Gerald Vanenburg op het barre veld onhoudbaar blijkt voor doelman Ricardo de Jongh.



Daarna begint de rust. Maar die duurt niet 15 minuten, maar veel langer. De mensen op de tribune kijken elkaar aan en snappen niet waarom scheidsrechter Schuurmans niet naar buiten komt om de wedstrijd te hervatten.

Drukte

In de catacomben van het stadion is het een drukte van belang. Voorzitter Cees den Braven loopt onrustig rond. Bestuursleden van de club begeleiden hoofdinspecteur Harry Meijer van de politie in Dordrecht naar de bestuurskamer van de club voor overleg.

"Wat ik nog weet is dat de politie en voorzitter Den Braven plotseling de kleedkamer binnenkwamen", blikt Fok terug. "Ja, dan schrik je wel even. Daarna keert de rust terug. Wel spelen of niet, we zouden het wel zien."

Ontruiming

“In verband met een serieuze bommelding wordt het stadion ontruimd”, is dan te horen op de tribunes door de stadionspeaker weten.

Er wordt lacherig gereageerd vanaf de tribune, maar de speaker is doodserieus. “Wilt u zeer rustig het stadion verlaten. Vandaag wordt de wedstrijd niet verder gespeeld.”



“Er zijn tijdens de rust een paar bommeldingen binnengekomen bij het politiebureau”, legt voorzitter Kees den Braven uit voor de camera’s van Studio Sport. “Dat hebben we heel erg serieus moeten nemen. De bom zou om vier uur ontploffen, het is nu ruim kwart voor vier. Voor vier uur moet iedereen het stadion uit zijn.”

En terwijl het publiek (4000 toeschouwers) morrend het stadion verlaat, komt ook burgemeester Noorland naar het stadion. “Er zijn bepaalde gradaties in de manier waarop zo’n melding wordt gedaan. Daaraan weegt de politie hoe serieus die dreiging is. En dit was volgens de politie zeer serieus”, zegt Noorland.

Het stadion wordt doorzocht, maar er wordt niets gevonden. “Achteraf blijkt het een geintje van een mafketel te zijn, maar wel een rotgeintje”, zegt Meijer.

Wie er achter de bommelding zit is onduidelijk. Zou het een Feyenoord-supporter zijn? Of is het iemand anders die PSV het landskampioenschap niet gunt?

Restant en gevolgen

Ruim twee weken later, op een woensdagavond, wordt de wedstrijd uitgespeeld. "Dat ging fantastisch", zegt Fok. "We stonden in no-time 2-1 voor. Dat hadden we zelf ook niet verwacht."

Dat een kwartier voor tijd de Eindhovense gelijkmaker wordt binnengeschoten, was een domper, maar het punt wordt als een overwinning gevierd. "Het was wel reden voor een feestje naderhand", zegt Fok.

Het onverwachte puntverlies van PSV zorgt ervoor dat de titelstrijd weer helemaal open is. Als de Eindhovenaren een week later met 1-0 verliezen bij Vitesse neemt Feyenoord de koppositie over om die niet meer uit handen te geven.

"Maar bij ons overheerste het gevoel alsof PSV bij ons de kans op het kampioenschap had verloren", glimlacht Fok.

"Toch hoop ik zoiets als dit ook nooit meer mee te maken. Als je ziet wat het allemaal teweeg brengt. Niet te geloven."

Dordrecht’90 was erg blij met het puntje na de ‘bomwedstrijd’, maar het was uiteindelijk niet genoeg om degradatie te voorkomen. De Dordtenaren kwamen één puntje tekort om directe degradatie te voorkomen. Wie het telefoontje naar de politie heeft gepleegd is nooit duidelijk geworden.