Verwaarloosde villa in Kralingen schreeuwt om restauratie

In Rotterdam-Kralingen verkeert een historische villa uit de negentiende eeuw in zwaar verwaarloosde en vervallen staat. Alleen een grondige restauratie kan instorten van dit gemeentelijk monument nog voorkomen. De bewonersvereniging doet een beroep op de gemeente Rotterdam omdat het de 85-jarige eigenaar boven het hoofd groeit.

"Het is nog altijd een prachtig huis. Het is huize Landzicht, het is een directeurswoning uit 1830 en het is helaas de laatste jaren slecht onderhouden en tijdens de laatste storm is er helaas ook nog een boom boven op het dak gevallen", vertelt Gerard Jan van Leer van de bewonersvereniging Kralingen Oost.

De stormschade komt bovenop het jarenlange achterstallig onderhoud. "De kozijnen zijn verrot, de fundering is niet jofel, het lekt aan alle kanten en het is een hele grote klus om dit weer goed te krijgen", zegt de betrokken buurtgenoot. Als lid van de bewonersvereniging pleit hij voor ingrijpen van de gemeente Rotterdam en de afdeling Monumentenzorg.

"We vinden het absoluut een aanwinst voor de buurt om zo'n mooi pand hier te hebben en als het niet wordt onderdhouden dan stort het op een gegeven moment in."

Volgens de buurtvereniging Kralingen Oost is hulp van Monumentenzorg ook nodig omdat het de 85-jarige eigenaar allemaal niet kan bolwerken. En die beaamt dat hij de villa wil opknappen maar dat het hem veel geld en moeite kost.

"De gemeente trekt geen cent uit voor de restauratie. Dus ik moet alles zelf betalen en dat is moeilijk. Daarom duurt het allemaal zo lang", zegt de heer Knoppe.

Er staat nu een steiger tegen de gevel en een aannemer is bezig het dak te repareren. Dat is volgens de buurt een goed teken maar nog lang niet het sein veilig. "Ik geloof in de goede bedoelingen van de heer Knoppe en het is geruststellend dat de steiger er staat maar er moet veel meer gebeuren wil de villa niet op den duur instorten", aldus Gerard Jan van Leer van de bewonersvereniging in Kralingen Oost.

De gemeente Rotterdam wil vooralsnog niet ingrijpen omdat de vervallen villa geen gevaar voor de omgeving oplevert. Wel is de gemeente met de eigenaar in gesprek over het opknappen van zijn gemeentelijk monument.