Moeder laat baby achter na winkeldiefstal Schiedam

Een moeder heeft gisteren een baby van vijf maanden achtergelaten in winkelcentrum De Nieuwe Passage in Schiedam. De moeder werd door het winkelpersoneel betrapt op diefstal en probeerde weg te vluchten.

Ook de oma van de baby was in de winkel. Samen met een ander kind probeerde zij weg te komen. De moeder is aangehouden door de politie.

Allebei de kinderen zijn opgevangen op het politiebureau. "Fles geven, verschonen en moeder aan bureau zien te krijgen", schrijft wijkagent Fred Bravenboer op Twitter. "Aanhouden en dan alles op papier zetten met baby op schoot en lopende peuter bezig houden."

De politie heeft jeugdzorg ingeschakeld om te kijken wat er met de kinderen moet gebeuren.