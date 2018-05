Deel dit artikel:











Erasmus MC haalt doelbedrag voor daktuinen op Afgelopen november zijn 38 fruitbomen op het dak geplant.

De campagne voor de daktuinen op het nieuwe Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is afgerond. Het doelbedrag van 681.500 euro waarmee twee daktuinen aangelegd konden worden, is opgehaald.

Dat maakte de Erasmus MC Foundation gisteren bekend. Donateurs kochten de afgelopen maanden bomen, bloemen, planten of stekjes voor de tuin en konden zelfs hun naam verbinden aan één van de 38 fruitbomen. Daarmee droegen ze bij aan het project. Op 18 mei opent het nieuwe ziekenhuis haar deuren in het hart van de stad. Dan kunnen patiënten, bezoekers en medewerkers gebruik maken van de twee nieuwe daktuinen op de achtste verdieping. De groene oases van bijna 3.000 m2 moeten een helend effect hebben op patiënten .