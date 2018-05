Robin van Persie afwezig op druk bezochte Feyenoord-training

Feyenoord trainde woensdagochtend op een zonnig Varkenoord in aanloop naar de laatste competitiewedstrijd tegen Heerenveen. Robin van Persie was afwezig bij de Rotterdammers.

De training, die onder leiding stond van Giovanni van Bronckhorst, was druk bezocht. Door de meivakantie waren er veel kinderen aanwezig langs het veld. Afgezien van Van Persie, kon Van Bronckhorst beschikken over een fitte selectie.

Feyenoord speelt zondag de laatste competitie wedstrijd in Heerenveen. De wedstrijd begint om 14.30 en is vanaf 13.00 live te volgen via Radio Rijnmond Sport.