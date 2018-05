Sliedrechter raakt auto definitief kwijt na rijden zonder rijbewijs

De auto van de Sliedrechter is in beslag genomen.

Een 42-jarige Sliedrechter is zijn auto definitief kwijtgeraakt nadat hij voor de tweede keer binnen een maand is betrapt op rijden zonder rijbewijs.

Dat meldt de politie Drechtsteden-Buiten op Facebook. De man is de eerste keer door de politie achtervolgd en klemgereden. Toen de agenten om zijn rijbewijs vroegen, bleek dat hij deze niet had. De tweede keer probeerde de man te ontkomen door zijn auto te parkeren, uit te stappen en weg te lopen. Maar hij was toen al betrapt door een agent die hem had zien rijden.

De man werd aangehouden en zijn auto is in beslag genomen. Het OM heeft besloten dat de man zijn auto niet meer terugkrijgt. Die wordt overgedragen aan de afdeling Dienst Roerende Zaken.