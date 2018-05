Twee jetski's en een speedboot in beslag genomen bij arrestatie illegale hennepkwekers

De politie heeft maandag vroeg in de ochtend twee mannen van 29 jaar gearresteerd. De mannen uit Rhoon en Poortugaal waren hoofdverdachten in een onderzoek naar illegale hennepkwekerijen.

Op bevel van de rechter zijn ook drie huizen en een garagebox doorzocht. Daarbij zijn flink wat luxe-artikelen in beslag genomen, waaronder merkkleding, vier auto's, twee jetski's en een speedboot.

De verdachten zitten voorlopig vast en moeten donderdag voor de rechter verschijnen.

Gevaar

Deze aanhouding staat niet op zichzelf. De politie is al langere tijd bezig om dit soort criminele netwerken breed aan te pakken.

Naast het criminele aspect, brengen criminele organisaties ook omwonenden in gevaar. Zo is er bijvoorbeeld grotere kans op brand of zelfs ontploffing.

In de periode van december 2017 tot nu zijn verschillende illegale hennepkwekerijen opgerold. De politie heeft daarbij 12 personen opgepakt.