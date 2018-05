Deel dit artikel:











KLM Open strikt Luiten Joost Luiten neemt deel aan de KLM Open

Joost Luiten is toegevoegd aan het deelnemersveld van de KLM Open. De Rotterdammer start net als de afgelopen twee jaar op de baan van The Dutch in Spijk.

Luiten won het toernooi al twee keer eerder, in 2016 en 2013 mocht hij zich als winnaar kronen. De KLM Open heeft samen met Luiten ook nog een paar andere grote namen in het deelnemersveld. Onder andere de Britse voormalig winnaar Lee Westwood en de Oostenrijker Bernt Wiesberger zullen starten op het toernooi. Wiesberger is viervoudig winnaar van de European Tour en voormalig top-10 speler. De KLM Open zal plaatsvinden van 13 tot 16 september 2018.