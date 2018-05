Deel dit artikel:











Rotown zet ontmoetingsplatform voor concertgangers op Een concert in Ahoy.

Poppodium Rotown heeft een 'datingservice' opgezet voor concertgangers die liever samen dan alleen een concert bezoeken. Via de Facebookgroep 'Rotterdam Concert Buddies' kan iedereen een oproep plaatsen, of op iemand reageren, om zo in gezelschap naar een concert te gaan.

"We merken dat veel mensen niet naar een concert gaan als ze niemand hebben om mee te gaan", zegt Mink Steekelenburg, een van de initiatiefnemers van het platform. Zelf vindt hij het niet erg om alleen naar een concert te gaan. "Maar het is natuurlijk wel extra leuk om iemand met dezelfde muzieksmaak te leren kennen." Nadat je een verzoek hebt ingediend voor de Facebookgroep en bent geaccepteerd, kun je een oproep plaatsen, of op een oproep reageren. "Het is heel simpel. Na het plaatsen is het gewoon wachten op een reactie." Concertbaby's

De Facebookgroep bestaat nu een aantal maanden en heeft iets meer dan vijfhonderd leden. Steekelenburg hoopt dat het platform zich nog verder uit zal breiden. "Uiteindelijk is het idee dat je zeker weet dat je iemand hebt om samen mee naar dat concert te kunnen gaan." Een echte datingservice is Rotterdam Concert Buddies volgens Steekelenburg overigens niet. Het gaat toch vooral om de muziek. "Maar het zou natuurlijk het allermooiste zijn als we over een aantal jaar concertbuddie-baby's hebben."