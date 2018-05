Auto uitgebrand op A15 bij Gorinchem, weg weer vrijgegeven

Op de A15 bij Gorinchem stond vanochtend een personenauto in brand. De weg tussen knooppunt Deil en Leerdam is inmiddels weer vrijgegeven.

De inzittende van de auto heeft het voertuig op de vluchtstrook gezet en is vervolgens zelf uitgestapt. De auto vloog daarna pas in brand. Volgens Veiligheidsregio ZHZ was er iets mis met het remsysteem van de wielen. De brand is inmiddels zo goed als geblust.

Het verkeer richting Gorinchem is omgeleid via de A2, de A59 en A27. Volgens de ANWB staat er wel nog file tussen Meteren en de afrit Leerdam.