Hamer vervolgt carrière bij PEC Zwolle

Gustavo Hamer vervolgt zijn voetbalcarrière bij PEC Zwolle. De 20-jarige middenvelder komt over van Feyenoord, dat hem dit seizoen verhuurde aan FC Dordrecht. Hamer tekent een contract voor drie jaar.

Hamer speelde dit seizoen 36 wedstrijden voor De Schapenkoppen, daarin kwam de aanvoerder tot 4 goals. De geboren Braziliaan is blij met zijn nieuwe stap "Het spreekt voor zich dat ik nu al ontzettend veel zin heb in het nieuwe seizoen. Ik ga dan ook mijn uiterste best doen om mij voor de volle honderd procent in te zetten voor deze nieuwe club.”

Technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC had Hamer al langer in het vizier. "Hij past in ons plaatje van de manier van spelen zoals wij dat graag zien. Na zijn periode in de jeugd bij Feyenoord heeft hij zich dit seizoen nadrukkelijk laten zien in de Jupiler League. De logische vervolgstap voor hem is nu de Eredivisie”, aldus Nijkamp op de site van Zwolle.