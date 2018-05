Excelsior versterkt zich met Schouten

Jerdy Schouten in zijn ADO-tijd

Excelsior heeft de selectie voor volgend seizoen versterkt met Jerdy Schouten. De Rotterdamse club heeft een akkoord bereikt met de aanvallende middenvelder van Telstar over een contract voor drie jaar.

Schouten is blij dat hij bij Excelsior een kans krijgt in de Eredivisie. "Ik heb voor Excelsior gekozen vanwege de manier van voetballen en het feit dat het naar mijn idee een warme club is", aldus de aanwinst op de site van zijn nieuwe club.

Schouten doorliep de jeugdopleiding van ADO Den Haag en tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2019 bij de club uit Velsen. Dit seizoen speelde hij 36 wedstrijden, waarin hij vier goals maakte en twee assist gaf.

De 21-jarige Hellevoeter speelt met Telstar voor promotie naar de eredivisie en stuit volgende week op De Graafschap in de halve finale van de play-offs.