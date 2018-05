Deel dit artikel:











Van Brienenoordbrug afgesloten door ongeluk Van Brienenoordbrug.

De A16 op de Van Brienenoordbrug richting Rotterdam is afgesloten door een ongeluk. Een vrachtwagen is daar op een auto met pech gebotst. Een persoon is met rugletsel afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde op de oprit naar de Van Brienenoordbrug. De hoofdrijbaan van de brug is afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tot zeker 15:00 uur vanmiddag dicht zal zijn. Het verkeer kan gebruik maken van de parallelrijbaan of omrijden via de A15, A4 en de A20.