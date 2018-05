Deel dit artikel:











Steekpartij aan de Linker Rottekade, dader voortvluchtig Foto: ANP

Aan de Linker Rottekade in Rotterdam is een man gestoken. Volgens de politie heeft de man een 'oppervlakkige hoofdwond'. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor.

De politie vraagt mensen uit te kijken naar de man, die een blauw shirt en een zwarte trainingsbroek droeg.