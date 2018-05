Deel dit artikel:











180 jaar oud Dordts bedrijf verandert naam Het bedrijf gaat Koninklijke Van Twist heten.

Koninklijke Kemper en Van Twist Diesel B.V. heet vanaf nu Koninklijke Van Twist. Het bedrijf wilde een nieuwe, beter passende naam. Het bedrijf verkoopt al jarenlang dieselmotoren, maar dat is niet het enige en wil daarom minder nadruk op het diesel-aspect van het bedrijf. Daarnaast is de familie Kemper al heel lang niet meer vertegenwoordigd in de organisatie.

Het bedrijf, in de volksmond KVT genoemd, is Koninklijk sinds 2013. Norbert van Twist is de zesde generatie Van Twist aan het roer van het bedrijf. Het bedrijf zelf is al 180 jaar oud. Niet alleen diesel

Het Dordtse bedrijf levert van alles op het gebied van motoren en elektrische installaties. Het zorgt ook voor noodstroomvoorzieningen van bijvoorbeeld ziekenhuizen, datacentra en overheidsgebouwen. Het Dordtse bedrijf levert van alles op het gebied van motoren en elektrische installaties. Het zorgt ook voor noodstroomvoorzieningen van bijvoorbeeld ziekenhuizen, datacentra en overheidsgebouwen. “Wat de toekomst brengt, is onbekend, maar dat de dieselmotor uiteindelijk zal verdwijnen is wel zeker”, zegt het bedrijf. Daarom werkt het bedrijf aan alternatieven met bijvoorbeeld zonne-energie.