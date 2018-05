Deel dit artikel:











Twee Rotterdammers zonder rijbewijs in auto De bestuurder is al voor de derde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs.

Twee 20-jarige Rotterdammers zijn in de nacht van dinsdag op woensdag bekeurd omdat ze zonder rijbewijs met hun auto over de A16 reden. De bestuurder beweerde geen rijbewijs nodig te hebben omdat hij al genoeg rijlessen had gehad. Het was al de derde keer dat de Rotterdammer is betrapt op rijden zonder rijbewijs.

De auto is aan de kant gezet op de A16 bij Dordrecht. De eigenaar van de auto, die achterin zat, had geen rijbewijs: dat was eerder dit jaar al ingevorderd. De bestuurder van de auto bleek zelfs nooit een rijbewijs te hebben gehad. De auto is in beslag genomen en de twee hebben een boete gekregen.