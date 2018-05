Feyenoord bindt opnieuw jeugdspelers

Marouan Azarkan en Daudè van der Kust hebben woensdagmiddag hun eerste profcontract bij Feyenoord getekend. De jeugdspelers tekenden in De Kuip een contract tot respectievelijk 2021 en 2019.

De 16-jarige Azarkan wordt gezien als een groot talent bij Feyenoord Onder 17, waar hij als linksbuiten speelt. De buitenspeler zal volgend seizoen overgeheveld worden naar de Onder 19 ploeg van de Feyenoord Academy. Van der Kust, ook een buitenspeler, speelt dit seizoen bij Onder 19. Hij zal komend seizoen uitkomen voor Jong Feyenoord.

Azarkan speelt al vanaf de D-tjes bij de Rotterdamse club, maar hoopt nog veel langer bij de club te blijven. "Mijn doel is om hier te slagen bij Feyenoord en dit contract is een goede stap in die richting en een teken van vertrouwen. In de toekomst ga ik er alles aan doen om een vaste waarde te worden voor deze mooie club", aldus de jeugdspeler op de site van Feyenoord.

Van der Kust maakte al zijn debuut in de hoofdmacht tijdens de benefietwedstrijd tegen ADO Den Haag en wil zich nog altijd verder ontwikkelen. "Ik heb een leerzaam seizoen achter de rug bij Feyenoord Onder 19 en wil mijn ontwikkeling graag doorzetten in Feyenoord 2 komend seizoen. Naast mijn officieuze debuut in De Kuip tijdens de benefietwedstrijd, uitgerekend tegen mijn oude club ADO, is dit vooralsnog een absoluut hoogtepunt."

Technisch Directeur Martin van Geel is verheugd om weer twee talenten langer aan de club te binden. "Het blijft bijzonder om een talent dat jarenlang de Feyenoord Academy heeft doorlopen een eerste contract aan te bieden." Eerder legde Feyenoord al jeugdspelers Crysencio Summerville en Joel Zwarts vast.