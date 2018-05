Marten Toonderplein feestelijk onthuld

Deze woensdagmiddag is het straatnaambordje feestelijk onthuld.

Marten Toonder, de geestelijk vader van onder andere Olivier B. Bommel en Tom Poes heeft sinds woensdagmiddag 2 mei een eigen plein in Rotterdam. Het Marten Toonderplein ligt vlakbij de Marthal en station Blaak, waar ook het Marten Toondermonument van de Rotterdamse kunstenaarsgroep de Artoonisten staat.

Het straatnaambord is onthuld door Jantje Steenhuis, nadat andere Rotterdammers hun favoriete passages uit Toonderverhalen hebben voorgelezen.

Woensdag gaf Manuel Kneepkens nog een lezing in de bibliotheek over Toonder. Toonderbiograaf Wim Hazeu zal een tweede Marten Toonderlezing in de bieb houden op 2 mei 2019.

Marten Toonder werd geboren op 2 mei: hij zou dit jaar 106 jaar geworden zijn. Hij overleed in 2005. Kneepkens heeft nog een voorstel voor de Rotterdammers: "Laten we 2 mei uitroepen tot Bommeldag: een feestdag voor alle Rotterdammers!"