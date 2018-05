Bijlow: 'Hoop volgend jaar eerste doelman te zijn'

Justin Bijlow is niet van plan om Feyenoord komend seizoen te verlaten. De jonge keeper wil strijden voor een plek onder de lat bij de Rotterdamse club. "Ik hoop volgend jaar eerste doelman te zijn."

Bijlow speelde dit seizoen vooralsnog twee wedstrijden dit seizoen in de hoofdmacht, maar de keeper hoopt dus dat dat er volgend jaar meer zijn. "Ik ga mijn best doen en er keihard voor werken om volgend jaar de nummer 1 te zijn. Volgend jaar moet ik laten zien waarom ik de kans zou moeten krijgen", aldus de Feyenoorder.

De keeper moet dit seizoen Brad Jones voor zich dulden onder de lat bij Feyenoord. Bijlow startte afgelopen weekend tegen Sparta wel in de basis. Hij kreeg in die wedstrijd één doelpunten te verwerken. Bijlow was echter kansloos op de inzet van Fred Friday.