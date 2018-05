''Miljoenenstrop voor Rotterdamse haven door boycot'

Rotterdam en de rest van Nederland wordt geboycot door grote cruisemaatschappijen als het gaat om onderhoudswerk. Dat kan ons land de komende jaren wel eens een miljard euro aan opdrachten schelen, meldt brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology aan RTV Rijnmond.

Aanleiding voor de boycot zou een boete van bijna een miljoen euro zijn, die de inspectie heeft uitgedeeld aan Royal Caribbean in 2014.

De Amerikaanse rederij liet in het dok van Damen Shipyards ruim honderd eigen medewerkers uit de Filipijnen aan een cruiseschip werken. Een inspecteur van de Arbeidsinspectie oordeelde dat dat illegaal was. "Voor veel van deze arbeiders is geen vergunning aangevraagd, voor anderen wel", aldus een woordvoerder van de inspectie.

Deze week gaat een ander schip naar Hamburg voor onderhoud. Van dat schip werd verwacht dat het de klus in de regio Rotterdam zou laten uitvoeren.

"Een bizarre, zotte situatie", zegt topman Kommer Damen van het Rotterdamse bedrijf. "Simpelweg onverstandige politiek."