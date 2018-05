Joy Delima en Ashley Zaat in Chicks and the City

Joy Delima en Ashley Zaat, voormalige 'chicks' van het radioprogramma Chicks and the City op Radio Rijnmond, komen deze woensdagavond naar het programma terug om te vertellen over hun huidige leven.

Joy heeft een rol in het programma ‘Flikken Rotterdam’ en Ashley is de eerste Nederlandse walk-on-girl tijdens de kampioenschappen darten.

Walk on girl

Ashley (24) heeft haar bekendheid voornamelijk verworven als walk-on-girl voor RTL7 Darts. Ze liep toernooien zoals de premier league in Rotterdam Ahoy en het World Championship in London, maar is ook als analist in de studio van RTL7 Darts.

Recentelijk is Ashley gevraagd om de vaste walk-on-girl van Johan Derksen te worden bij het programma Voetbal Inside. Ook is ze één van de gridgirls van Streetgasm 2000.

Naast haar werk als walk-on-girl heeft ze haar eigen bedrijf ‘Artiest van A tot Z’ opgezet. Hierin uit ze haar creativiteit in de mediawereld en kan ze doen wat ze het liefste doet, presenteren. Ashley heeft een duidelijke missie: "Ik word de nieuwe Linda de Mol!"

Actrice in Flikken Rotterdam

Joy Delima (23) is geboren en getogen in Rotterdam. Ze begon op haar negende met acteren op de Jeugdtheaterschool Hofplein Rotterdam. Daarna heeft ze de MBO Theaterschool in Rotterdam gedaan waar ze in 2015 haar diploma behaalde.

Momenteel studeert Joy aan de Arnhemse toneelschool waar ze in 2019 zal afstuderen. Ze is nu druk bezig met het schrijven en maken van haar tweede voorstelling. In het najaar van 2018 debuteert ze met een vaste rol in de politieserie Flikken Rotterdam.

Chicks and the city