Deel dit artikel:











Vijf mannen overvallen pakketbezorger Zwijndrecht Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een pakketbezorger is aan de Rembrandtstraat in Zwijndrecht overvallen door vijf mannen. Er is nog niemand opgepakt.

De vijf sloegen de bezorger en rukten het pakketje uit zijn handen. Daarna gingen ze ervandoor. Hoe de bezorger er nu aan toe is, is niet bekend.