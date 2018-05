Deel dit artikel:











Opa's en oma's op het podium: 'spanning in heel mijn lijf'

Bij de uitvoering van kindermusical Firolien in De Zevensprong in Rotterdam-Hoogvliet waren de rollen deze week omgedraaid: opa’s en oma’s op de planken, kinderen in de zaal. “Het is geweldig om te doen."

De musical Firolien vertelt het verhaal van eenverwende prinses die oog in oog komt te staan met haar eigen, tot leven gekomen spiegelbeeld. De musical wordt onder andere opgevoerd als afscheidsmusical van groep 8. Nu zijn het niet de kinderen, maar volwassenen die op de planken staan. Iedereen is een beetje kind

"Ik heb deze musical ooit met kinderen gemaakt en zag hoe zij er van genoten. Toen dacht ik: waarom niet met senioren", zegt regisseur Wilma van der Wende. "Iedereen is nog een beetje kind en wat is er nu leuker dan je verkleden, een pruik op en op een podium iets doen, waar anderen van genieten?" "Ik heb deze musical ooit met kinderen gemaakt en zag hoe zij er van genoten. Toen dacht ik: waarom niet met senioren", zegt regisseur Wilma van der Wende. "Iedereen is nog een beetje kind en wat is er nu leuker dan je verkleden, een pruik op en op een podium iets doen, waar anderen van genieten?" Hoewel het op woensdag de tweede keer is dat de groep de voorstelling opvoert, is de spanning vooraf niet minder. "Ik voel het door heel mijn lijf," zegt een van de acteurs enkele minuten voor ze de planken op moet. "Mijn kleindochter was er gisteren en heeft staan huilen toen ze de voorstelling had gezien. Ze zei: 'Ik ben zo trots op je, oma'."