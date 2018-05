Sporten tussen de mariniers bij de Vloot- en Roadshow

Een hindernisbaan afleggen of de klimwand beklimmen, en dat alles met behulp van echte mariniers. Het kan vandaag en morgen tijdens de Vloot- en Roadshow bij het Mariniersmuseum in Rotterdam.

Het team van de Vloot- en Roadshow biedt jong en oud informatie over werken en leven bij de marine. Dat gaat er op een speelse manier aan toe: kinderen kunnen onder begeleiding van een marinier een hindernisbaan afleggen of een klimmuur beklimmen.

Niet bang zijn

Een paar van de deelnemers vinden het maar zwaar. "Mijn evenwicht is nogal slecht, dus dat ging snel fout", vertelt Joelle (15), die de hindernisbaan met haar jongere zusjes aflegde. Of ze een beetje een goede conditie heeft? "Nou eigenlijk niet. Ik fiets wel elke dag naar school, maar mijn conditie valt tegen", lacht ze.

De 10-jarige Maya bereikte, zonder te aarzelen, de top van de klimwand. Stiekem wel een beetje spannend, geeft ze toe. "Ja, het is heel hoog. Maar als je iets hoog vindt, dan vind ik dat je er niet bang voor moet zijn maar het gewoon moet doen." Een baan bij defensie lijkt haar later wel wat. "Dan zo survivallen en schieten en zo, dat lijkt me heel leuk."

Defensie zichtbaar maken

De Vloot- en Roadshow trekt door heel Nederland en laat mensen, vaak spelenderwijs, kennis maken met werken en leven bij defensie, vertelt marinier Niels Haring. "We proberen defensie zichtbaar te maken in de maatschappij."

De show is er daarnaast ook om meer informatie te bieden aan mannen en vrouwen die interesse hebben in een baan bij defensie. "We krijgen regelmatig mensen aan onze standjes die geïnteresseerd zijn. Dan geven we ze wat informatie en we helpen ze op weg, we schrijven ze eventueel in", zegt Haring.

Een bezoekje brengen aan de Vloot- en Roadshow bij het Mariniersmuseum kan ook op woensdag nog, tussen 10.00 en 17.00 uur.