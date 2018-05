Dordtse verzetsheld verdient meer dan 'achterafbruggetje'

De Dordtse verzetsheld Aart Alblas moet op een prominente plaats in de stad geëerd worden. Dat vinden verschillende mensen en groeperingen in Dordrecht, zoals het Historisch Platform, de Wilhelminakerk, historicus Kees Weltevrede en AD-columnist Kees Thies.

In 2005 vernoemde de gemeente wel een fietsbruggetje naar Alblas. "Een beetje beschamend om zo'n achterafdingetje de naam te geven van iemand met zo'n staat van dienst. Maar het is exemplarisch voor wat hier in Dordrecht al jaren gebeurt", zegt Weltevrede.

Weggestopt

"Het gemeentebestuur profileert Dordt graag als een historische stad maar doet daar zelf veel te weinig mee. Er is zelfs geen beleid. Het archief is ondergebracht bij het museum. Het bevat tal van imposante verhalen, maar ze doen er niks mee", vervolgt de historicus.

Zelf doet hij al jarenlang onderzoek naar de gebeurtenissen in Dordrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog: "Ze kunnen het zo van mij krijgen. Veel mensen zijn vergeten, hun daden lijken te zijn weggestopt. Ik vind dat jammer en eigenlijk ook een schande."

Verbazing

Hans Berrevoets, van het Historisch Platform in Dordrecht, verbaast zich al langer over de wijze waarop Dordrecht met z'n historie omgaat: "Vanuit de Wilhelminakerk wordt al 14 jaar gepleit om Alblas te eren op een prominente pek in de stad. Acht jaar geleden mocht ik hier zelfs de gemeenteraad over toespreken. Er werd niets mee gedaan."

Ook hij hekelt het haperend historisch besef: "De gemeente heeft de houding van 'stop uw idee maar in de brievenbus', dat is niet meer van deze tijd. Dordrecht viert in 2020 dat het 800 jaar stadsrechten heeft. Om die te krijgen en houden hebben veel mensen zich ingezet, soms hun leven gegeven, daar moet je wat mee."

Wie is Aart Alblas?

Aart Alblas groeide in Dordrecht op in een gereformeerd gezin en bezocht trouw de Wilhelminakerk. In de oorlog belandde hij in het verzet en was marconist van de Soldaat van Oranje. "De enige verbinding tussen bezet Nederland en vrij Engeland", weet Berrevoets.

Op 6 maart 1944 werd geheim agent Alblas door de Duitsers vermoord. "Hij is één van de meest gedecoreerde verzetsmensen van ons land. Zo'n man verdient in z'n eigen stad een passend eerbetoon op een prominente plek in de Dordtse binnenstad", vindt Berrevoets.





Verzoek tot vernoeming

Een woordvoerder van de gemeente Dordrecht zegt dat er nog geen verzoek is binnen gekomen om een straat of plein naar Alblas te vernoemen. "Dat gebeurt binnenkort", zegt Berrevoets, "dus laat ze de brievenbus maar in de gaten houden."