Vier markante Dordtenaren uit 1918

Dordrecht herdenkt in 2018 het honderdste geboortejaar van vier markante Dordtenaren. In 1918 worden Cees Buddingh, Otto Dicke, Aart Alblas en Kors Monster geboren.

In de stad wordt het hele jaar op verschillende manieren stil gestaan bij de vier mannen die zoveel voor Dordrecht hebben betekent. Initiatiefnemers zijn Hans Berrevoets en Bart van Aanholt.

Otto Dicke



Op 3 mei 1918 wordt illustrator en sneltekenaar Otto Dicke geboren. Dicke is ereburger van Dordrecht, net als zijn vader oud-wethouder Carel Dicke. "De familie is de enige familie met twee ere-burgers in Dordrecht, ze worden ook wel de koninklijke familie van de stad genoemd", zegt Berrevoets.

Cees Buddingh



Dichter en schrijver Cees Buddingh wordt op 7 augustus 1918 geboren. Zijn meest bekende werk is het gedicht 'De Blauwbilgorgel'. Berrevoets: "Maar hij heeft natuurlijk veel meer gedaan en in zijn werk beschreef hij ook Dordrecht."

Aart Alblas



Aart Alblas is niet geboren in Dordrecht. Hij komt op 20 september 1981 in Middelharnis ter wereld en verhuist op jonge leeftijd naar Dordt. Alblas is de meest onderscheiden Dordtenaar uit de Tweede Wereldoorlog. "Hij had zoveel onderscheidingen dat hij het nauwelijks kon dragen", weet Hans Berrevoets. Aart Alblas heeft onder meer een jaar lang de enige radioverbinding tussen bezet Nederland en Engeland. Alblas is verraden en in 1944 in Mauthausen door de SS vermoord.

Kors Monster



Componist Kors Monster is van 27 december 1918. Met zijn muziek legt hij belangrijke momenten voor Dordrecht vast. Zijn beiaard-compositie zal dit jaar in Dordrecht klinken. Een jonge beiaardier uit Duitsland komt er speciaal voor naar de stad.

Spekkie en Blekkie



Cees Buddingh en Otto Dicke hebben samen de strip Spekkie en Blekkie gemaakt die is verschenen in onder meer het Dordts Dagblad en de Rotterdammer. Berrevoets: "Er wordt getracht om die strip in 2018 weer uit te brengen".

In het culturele leven komen Buddingh en Dicke ook Monster tegen. Albas is dan al overleden. Hij heeft in zijn kinderjaren wel tegelijkheid met Dicke de gereformeerde Wilhelminakerk bezocht.

In Schouwburg Kunstmin wordt op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei stil gestaan bij het leven van de Vier Zonen van Dordrecht. Het is avond met onder andere het Dordrechts Philharmonisch Orkest, leerlingen van ToBe Theaterschool en Tekengenootschap Pictura. In een theatraal concent spelen de vier zonen van Dordrecht een hoofdrol.