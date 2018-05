Inspectie: gezinshulp door Vlaardingse wijkteams moet beter

Wijkteams in Vlaardingen zijn nog onvoldoende in staat de veiligheid in kwetsbare gezinnen te waarborgen. Dat blijkt na onderzoek van de inspectie na een melding over een klein kind in een gezin in Vlaardingen waarin sprake was van huiselijk geweld.

Tegenvaller

​Volgens de samenwerkende inspecties is het beleid van de gemeente goed, maar wordt dat beleid niet altijd goed uitgevoerd. "We hadden het niet verwacht, dit valt ons tegen. We hadden gehoopt dat we verder waren", zegt een woordvoerder van de gemeente Vlaardingen tegen RTV Rijnmond.

Medewerkers van het wijkteam brengen volgens de inspectie de gezinssituatie onvoldoende in kaart. Ze laten ook steken vallen bij het inschatten van de veiligheid van de kinderen en bij het opstellen en bijhouden van dossiers. Het rapport stelt dat daar wel gewoon de nodige hulpmiddelen voor zijn.

Onduidelijke dossiers

Het kan gebeuren dat een wijkteam geen medewerking krijgt van een probleemgezin. Of er wordt alleen maar met de dader van huiselijk geweld gesproken en niet met de partner of eventuele kinderen. Dat kan allerlei redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat niet alle betrokkenen willen praten. In dergelijke gevallen wordt een dossier afgesloten, maar is het voor de onderzoekers van de inspectie onduidelijk of het gezin geholpen is of niet.

"Er zijn geen aanwijzingen dat de zorg voor kinderen in gevaar is geweest", benadrukt de woordvoerder. "Maar verschillende partners hebben een eigen systeem. Er is wel een systeem dat iedereen kan gebruiken, maar sommige mensen hebben voorkeur voor hun eigen systeem."

Drieduizend gevallen

"We nemen het heel serieus", zegt de woordvoerder. Ondanks het rapport is de gemeente blij met de wijkteams. "Ze doen heel goed werk en zijn erg gemotiveerd."

De wijkteams bestaan nog maar sinds drie jaar en hadden eind 2017 drieduizend gevallen in behandeling. De inspectie onderzocht daarvan twintig. "We blijven leren. Het is fijn dat zo'n rapport daarbij helpt."

Verbeteren

De gemeente was ook voor dit onderzoek van de inspectie al bezig met het verbeteren van de wijkteams. Nadat ze een conceptversie van het rapport kregen, is de gemeente Vlaardingen al aan de slag gegaan met verbeteringen.

"We investeren bijvoorbeeld extra in opleidingen voor omgaan met systemen als mensen daar moeite mee hebben. De systemen liggen er, die moeten goed gebruikt worden", zegt de woordvoerder van de gemeente Vlaardingen.

De woordvoerder kan geen uitspraken doen over de situatie van het gezin dat aanleiding gaf voor dit onderzoek. Wel dat het is goedgekomen met dat gezin.