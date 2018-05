Museum Rotterdam eert 25-jarig Hotel New York met expositie

Het moest geen knipmessen/luxueus hotel worden. Wel een hotel met ruime kamers en het eerste café met allure op Zuid. Dat was de droom van Dorine de Vos, toen ze Hotel New York begon, samen met Daan van de Have Hans Loos.

Het hotel-restaurant bestaat nu precies 25 jaar, reden voor Museum Rotterdam om stil te staan bij dit jubileum met de tentoonstelling ''Hotel New York, Story of Pioniers." Want pioniers waren het: de drie initiatiefnemers.

Precies 25 jaar geleden startten ze hun hotel-restaurant in het voormalige hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn. En daarmee gaven zij als eersten de Wilhelminapier een nieuwe impuls, het begin van de Kop van Zuid.

Krakers

De Vos, destijds: "Ik hoop dat het een ontmoetingsplek wordt buiten en binnen, waarmee letterlijk een brug werd geslagen van Noord naar Zuid." En dat werd het, meer dan ze zelf konden bevroeden waarschijnlijk. Want wie destijds over de verlaten Wilhelminapier liep, stuitte op krakers, een opslag van aluminium broodjes en braakliggend terreinen.

Maar het drietal geloofde in het gebouw, met zijn rijke historie en op deze plek aan de waterkant. Ook stedebouwkundige Riek Bakker steunde hen, want zij had nog veel grootsere plannen voor dit gebied op de Wilhelminapier. En zo groeide het markante gebouw uit tot een trekpleister en icoon voor de stad, nog voor de Erasmusbrug er lag.

In de jubileumexpositie staat Museum Rotterdam stil bij de geschiedenis van het hotel, maar duikt het ook dieper de geschiedenis is. De tentoonstelling begint in 1891 met de aanleg van de Wilhelminapier. Ook het verhaal van de landverhuizers komt uitgebreid in beeld: de mensen die met de Holland Amerika Lijn naar Amerika vertrokken, een nieuwe toekomst tegemoet.

Krokettengedicht

In 1982 werd het directiegebouw van de Holland Amerik Lijn aan een projectontwikkelaar verkocht. Krakers namen er even hun intrek. Maar zij lieten het gebouw redelijk in tact achter, zodat veel van de geschiedenis gebruikt kon worden in het interieur. Dorine de Vos vulde het aan met speelse en fantasierijke snuisterijen. Ook Klaas Gubbels schilderde zijn wereldberoemd kan, en Cornelis Vaandrager schreef zijn krokettengedicht.

Veel van de oorspronkelijke inrichting is nog bewaard gebleven. Een deel daarvan is in de tentoonstelling te zien: een oude stoel uit de lobby, de vitrinekasten met oude foto's en getekende menukaarten, het oude behang en het directietapijt.

Hotel New York wordt inmiddels gerund door Westcord Hotels. En daarmee verdwijnt langzaam de oorspronkelijke sfeer die de drie pioniers neerzetten. Hans Korteweg, al 24 jaar Hoofd Technische Dienst, betreurde dit aanvankelijk, maar realiseert zich ook dat het voor de toekomst van het hotel beter is als het zich doorontwikkeld.

"Het is nog steeds voldoende bijzonder om zich te blijven onderscheiden. En er is nog genoeg wat herinnert aan de beginjaren van Hotel New York. Maar de pionierstijd, toen alles nog kon, die koester ik het meest."