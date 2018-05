Rotterdamse informateurs: focus op vier thema's

Duurzaamheid, armoedebestrijding, bouwen en veiligheid zijn de onderwerpen die het meest genoemd worden door Rotterdamse politieke partijen in gesprek met informateurs Pieter Duisenberg (VVD) en Paul Rosenmöller (GroenLinks). "Deze onderwerpen zullen dus ook een belangrijk onderdeel worden van ons conceptplan", zeggen de informateurs.

Vorige week spraken de twee informateurs met alle dertien Rotterdamse partijen, deze week spraken ze inhoudelijk verder met de vijf grootste partijen: Leefbaar Rotterdam, VVD, D66, GroenLinks en PvdA. "In die gesprekken werden deze vier onderwerpen steeds genoemd", bevestigt Rosenmöller.

De twee informateurs hebben als opdracht meegekregen om eerst op inhoud een zogenoemd 'concept-raamwerk' , te schrijven. Dat is een programma op hoofdlijnen waar veel partijen zich in kunnen vinden. Daarin wordt ook al gekeken naar wat er financieel kan. "Er is geen gratis bier, we zullen in dat raamwerk dus ook aangeven hoe de plannen bekostigd kunnen worden", zegt Duisenberg.

De informateurs gaan deze week ook met maatschappelijke organisaties in gesprek. Daar zit in ieder geval het Havenbedrijf bij en onderwijsinstellingen. "In Rotterdam begin je dan altijd met het mbo", zegt onderwijsbestuurder Rosenmöller. "Maar uiteraard ook de Erasmus Universiteit en Hogescholen."

Ook spreken de informateurs met de bedrijven die begin dit jaar de Rotterdamse Klimaatoproep hebben ondertekend. Onder meer Coolblue, Stedin, Eneco, Arcadis en Woonbron ondertekenden begin dit jaar een oproep om echt werk te maken van het Klimaatakkoord van Parijs. Ze gingen onder leiding van de VVD in verkiezingstijd om tafel om concrete plannen op te stellen.

Over twee weken presenteren Duisenberg en Rosenmöller hun concept-raamwerk. Daarna kunnen alle partijen om tafel om een definitief raamwerk te maken. "Daarna zit onze klus erop en geven we naast dat definitieve raamwerk een of meerdere voorkeurscoalities mee aan een formateur", zegt Duisenberg.

Al met al kan het nog wel even gaan duren. "We willen in elk geval een nieuw college voor het zomerreces", zegt Rosenmöller. Dat is half juli.