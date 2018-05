Deel dit artikel:











Bezorger overvallen in Rotterdam-Kralingen Kralingen. Foto: MediaTV

Een bezorger van mobiele telefoons is woensdagmiddag overvallen in de Kettingstraat in Rotterdam. De chauffeur van een bestelauto werd door een een aantal mannen bedreigd met een mes.

Het slachtoffer wist de overvallers van zich af te schudden. Er werd niets gestolen. Eerder op de dag was het al raak in Zwijndrecht. Ook daar werd een bezorger slachtoffer van een overval. Vijf mannen vielen de bezorger aan en rukten het pakketje uit zijn handen. Daarna gingen ze ervandoor.