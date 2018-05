BoerBakkerBertsoyasaus op Japanskeizerlijke wijze bereidt

In het spoor van het VOC-galjoen de Liefde is in het geheim op Japans keizerlijke wijze met Hoekschewaardse granen, soyabonen, zout en water een Rotterdams gerijpte peperdure soyasaus ontwikkeld bij Meesterbakker Uljee.

Thomas Uljee is na het zien van de National Geographic documentaire over de Bourbonbarreled soyasauzen van Matt Jamie in Kentucky gegrepen door het bereidingssucces van deze oud-japanse smaakversterker.

Ook het tweeeneenhalfjaar op oude drankvaten gerijpte BoerBakkerBert-soyaproduct vindt met name in het duurdere sterrenhotel- en restaurantsegment gretig aftrek, want met 20 euro de fles is ie waarschijnlijk te prijzig voor de gemiddelde consument.

Lifestyle Food & Beveragevlogger Jack F Kerklaan probeert bij de goedlachse Piet van Westen in z'n Ridderkerkstraatlab op zuid, de verfijnde bereidingsgewijze kneepjes en natuurlijk het receptuurgeheim even stiekemweg te ontfutselen.......