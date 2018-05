Boek 'Duitse moeders' over heimwee en schaamte

Wat hebben Cherie Duins, Hans van Manen, Xaviera Holander en Liselore Gerritsen met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal een Duitse moeder. Rotterdammer Frank Dam interviewde vijftien Nederlanders met zo'n geschiedenis en schreef een boek.

Niet iedereen had het even gemakkelijk. "Er is een gesprek met iemand waarvan de moeder net na de oorlog boodschappen ging doen", aldus Dam.

"Ze sprak de taal nog niet zo goed en de bakkersvrouw zei: 'mevrouw, moet u luisteren, wij helpen geen Duitsers. Toen kon ze weer vertrekken.' Anderen werden nageroepen. En hun kinderen ook trouwens."

Dam is zelf ook een kind van een Duitse moeder. “Wat ik altijd heel vervelend vond, is dat zowel mijn vriendjes als buren of kennissen het toen vaak over de moffen hadden, terwijl ze niet in de gaten hadden dat het ook voor mijn moeder gold.”

Een van de mensen van wie het verhaal te lezen is in het boek is Ove Lucas. “Ik heb er wel bewondering voor. Ik vind het mooi om Duitse moeders, vrouwen die uit de puinhopen van de oorlog komen, met optimisme de toekomst tegemoet zien gaan en ook proberen geluk te zoeken.” Zijn moeder is daar ook in geslaagd, zegt hij: “Ze zou hier ook nooit meer weg willen.”

Het boek Duitse moeders ligt nu in de winkel. Volgende week vrijdag is de officiële presentatie in boekhandel Donner in Rotterdam.