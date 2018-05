Deel dit artikel:











Gewonde bij schietpartij in Rotterdam-Beverwaard Foto: MediaTV

Op de Alerdincksingel in Rotterdam-Beverwaard is woensdagavond rond 22:30 uur een paar keer geschoten. Daarbij is iemand gewond geraakt aan zijn been.

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld en meegenomen naar het ziekenhuis.

Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden. De schutter is ontkomen.