Deel dit artikel:











Man neergeschoten in Rotterdam Foto: MediaTV

Bij een schietpartij in Rotterdam-Beverwaard is woensdagavond iemand gewond geraakt. De politie kreeg halverwege de avond een melding over de schietpartij op de Alerdincksingel.

Er was meerdere keren geschoten. Volgens de politie is een man in zijn been geraakt. Hij is door ambulancepersoneel behandeld en meegenomen naar het ziekenhuis. De dader of daders zijn na de schietpartij op de vlucht geslagen. De politie is een zoekactie gestart en heeft de omgeving afgezet. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden.